Calciomercato Lazio, il Siena mette nel mirino Bertini: i dettagli

Quello di quest'anno è stato il secondo ritiro di Marco Bertini con la Lazio. Il centrocampista classe 2002 aveva colpito Sarri già lo scorso anno e in questa stagione con la Primavera è stato uno dei pochi a risaltare nelle prestazioni. Il tecnico ha deciso di portarlo con se anche in Germania, sta lavorando su di lui, vede delle qualità su cui poter plasmare un giocatore importante. Per poterlo diventare, però, Bertini necessita anche di fare esperienza nel calcio professionistico e quest'anno potrebbe essere quello giusto. Secondo quanto in esclusiva raccolto dalla nostra redazione, sul centrocampista si sono mossi molti club di Serie C, tra cui in particolar modo il Siena. La squadra toscana, che da poco ha acquistato dai biancocelesti il terzino Mirco De Santis, vorrebbe portare Bertini in bianconero tramite la formula del prestito secco.

