Calciomercato Lazio, il Valencia insiste per Patric: Lotito per ora non rilancia

Il Valencia insiste per Patric. Non era solo un corteggiamento invernale, nato e spento negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Fu Sarri a dire no, anche perché sarebbe rimasto sguarnito il reparto. Il club spagnolo però fa sul serio per Gabarron e vuole convincerlo a lasciare la Lazio e tornare in Liga. Per ora il club di Lotito non s'è mosso concretamente sul fronte rinnovo, Patric è in scadenza a giugno ed è quindi libero di trovare accordi con altre società. Non è escluso che la Lazio possa offrire un rinnovo all'ex Barça, ma il tempo corre e il Valencia ha messo sul piatto la propria offerta. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, il club guidato da Peter Lim è in pressing sull'entourage del giocatore per ottenere il sì. Sempre più vicino anche l'addio di Luiz Felipe, l'ex Ituano è a un passo dal Betis.