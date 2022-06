Calciomercato Lazio, in Olanda sono sicuri: "Adekanye vicino alla firma"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine di un weekend piuttosto caldo anche in chiave mercato, arrivano notizie importanti relative anche alle mosse in uscita della Lazio. Si tratta dell'indiscrezione, riportata dai media olandesi su Twitter, che vorrebbero Bobby Adekanye a un passo dal trasferimento in una squadra di Eredivisie, la Go Ahead Eagles. Il calciatore, che negli ultimi mesi si era "accasato" al Crotone, sarebbe già in città, pronto per firmare il contratto. Sono ancora da comprendere ulteriori dettagli sull'operazione, la formula d'acquistos su tutti.

