Calciomercato Lazio, incassato il primo "no" del Verona per Casale: la situazione

Primo contatto tra Lazio e Verona per Casale, ma la fumata è nera. Come riportato dall'edizione odierna de L'Arena i biancocelesti avrebbero preparato e recapitato una prima offerta da dieci milioni per il difensore gialloblù, ricevendo tuttavia un rifiuto dal presidente scaligero, Maurizio Setti. Come sottolineato dal quotidiano, si tratta comunque di un primissimo approccio. Con un'intera estate davanti, i due patron che, con ogni probabilità, tratteranno in prima persona in virtù di un buon legame, avranno parecchio tempo per definire cifre e modalità. Lo stesso Setti, in una recente intervista, s'era detto positivo sulla conclusione di alcuni affari con la Lazio. Chissà che il primo coinvolga Casale in prima persona.

