Calciomercato Lazio, Kalaj saluta. Il Grosseto: "Un pilastro difensivo" - FT

CALCIOMERCATO LAZIO - "Lo scorso anno è stato uno dei pilastri difensivi della Primavera della Lazio, giocando 19 partite, Coppa compresa, e segnando una rete. Simone Inzaghi lo ha portato più volte in panchina con la prima squadra proprio per la fiducia che ha in lui. Adesso difenderà i nostri colori. Benvenuto Sergio Kalaj". Con questo messaggio sui social il Grosseto annuncia l'acquisto in prestito del difensore classe 2000 dalla Lazio. Kalaj non è riuscito a esordire con la prima squadra, ma in Primavera ha collezionato 53 presenze, firmando anche un gol.