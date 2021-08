Calciomercato Lazio, Kiyine al Venezia: le cifre complete dell'operazione

"La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sofian Kiyine alla Venezia F.C. Srl. Tale cessione temporanea prevede un corrispettivo di Euro 400.000,00 + IVA e si trasformerà in definitiva al verificarsi di risultati sportivi concordati. Tale trasformazione in cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 2.800.000,00 oltre a potenziali ulteriori premi, ad oggi non quantificabili".