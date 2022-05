Calciomercato Lazio, l'agente di Ospina: "È libero, coglieremo l'occasione migliore"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il futuro di David Ospina non è ancora definito, col rinnovo col Napoli che continua ancora a non arrivare. Il suo agente Lucas Jaramillo ha parlato della situazione al portale colombiano semana.com: "Per ora è tutto come sempre. Ci sono molte conversazioni già avviate, ma serve aspettare ancora un po'. Abbiamo un vantaggio molto grande che è quello di essere liberi, un'opportunità che dovremo saper cogliere per scegliere la soluzione migliore". Lo stesso portale fa i nomi di Inter e Atalanta come possibili squadre interessate, mentre nelle scorse settimane era emerso l'interesse da parte della Lazio, alla ricerca di un vice-Strakosha in attesa di comprendere, anche lui, se rimarrà oppure lascerà Roma.

