Calciomercato Lazio, l'Hull City punta Muriqi: ecco quanto offrirebbe

La trattativa per portarlo al Maiorca si è fermata. Ora voci di un'insistente interessamento arrivano dal club di Championship

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Continuano le trattative per poter piazzare Vedat Muriqi. Come riporta La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, si è conclusa in modo negativo la trattativa per portarlo al Maiorca, ma già un'altro club sembra intenzionato a mettere le mani sull'attaccante kosovaro: si tratta dell'Hull City, club della Championship con sede nella città di Kingston upon Hull. La società inglese metterebbe sul piatto un'offerta di ben 12 milioni (il Maiorca ne offriva solo 8).