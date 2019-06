Calciomercato Lazio, la SPAL riscatta Bonifazi. Ma il suo futuro è incerto

Kevin Bonifazi è un giocatore della SPAL. Lo comunica la squadra estense attraverso il proprio sito ufficiale: "S.P.A.L. srl comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del difensore Kevin Bonifazi da Torino FC 1906". Questa la nota della società che ha deciso di riscattare il difensore dal Torino per la cifra di 10 milioni. Attenzione però, perché la società granata ha il diritto di controriscatto che potrà esercitare fino al 25 giugno. Probabilmente, vista il grande potenziale del calciatore, Bonifazi farà ritorno in Piemonte. La Lazio, che aveva puntato il difensore da tempo, osserva la situazione e valuta la possibilità di inserirsi nella trattativa.

Pubblicato il 19-6 alle 22.25