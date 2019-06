Calciomercato Lazio, Bonifazi in uscita dal Torino: biancocelesti in corsa

Manca poco: l'1 luglio il calciomercato aprirà i battenti. Una data quasi simbolica, perché già da tempo tutti i club di Serie A stanno puntando i rinforzi per la prossima stagione. Non fa eccezione la Lazio, scottata dal tradimento di Wesley ma non per questo doma in fase di trattative: la squadra va svecchiata e rinnovata, anche un senatore come Radu non è al sicuro da questo processo. Proprio sulla difesa Tare sta lavorando con meticolosità, e i profili vagliati dal ds sono numerosi. L'ultimo in ordine di tempo – secondo La Stampa – è quello di Kevin Bonifazi: centrale, classe '96 e laziale sfegatato. Il difensore di proprietà del Torino ha disputato l'ultima Serie A in prestito alla SPAL, convincendo tutti gli addetti ai lavori, compreso il presidente Mattioli: “La nostra volontà è quella di trattenere Bonifazi anche nella prossima stagione, vedremo”. Parole di stima, accompagnate però da un certo senso di rassegnazione. Bonifazi rientrerà alla base, in granata, dalla quale (nonostante l'apprezzamento di Mazzarri) molto probabilmente partirà già in questa estate. Non verso la SPAL, almeno dalle prime indiscrezioni, perché su di lui hanno posato gli occhi diverse big italiane. Milan e Lazio su tutte, ma anche la Roma si era mostrata interessata nelle scorse settimane. Base d'asta, 10 milioni: i biancocelesti osservano, anche Bonifazi fa parte della lista di Igli Tare.

