Calciomercato Lazio, Lotito vola a Milano: tutto su Provedel

RASSEGNA STAMPA, CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio stringe per il secondo portiere da regalare a Maurizio Sarri. Il settimo colpo del calciomercato biancoceleste sarà proprio il vice Maximiano e tutti gli indizi portano a Ivan Provedel dello Spezia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il presidente Claudio Lotito è volato a Milano per incontrare il vice presidente dello Spezia Andrea Corradino: la posizione del club ligure si è parecchio ammorbidita, anche grazie al pressing del portiere. La distanza tra offerta e richiesta è ormai stretta (nonostante il fatto che lo Spezia debba riconoscere il 50% all'Empoli) e può essere colmata con i bonus. La Lazio però non aspetterà all'infinito e quindi vanno tenuti in considerazione anche Pietro Terracciano della Fiorentina e Marco Silvestri dell'Udinese, quest'ultimo appartenente alla scuderia Raiola. Dopo le parole di Rafaela Pimenta di due giorni fa ("Stiamo parlando con la Lazio di due giocatori diversi") la pista Silvestri va tenuta in grande considerazione, nonostante il suo profilo non faccia impazzire Sarri.