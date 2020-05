Calciomercato Lazio, Marino spara alto per De Paul

Accostato negli ultimi mesi alla Lazio, Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese e della nazionale Argentina, lascerà molto probabilmente il club a fine stagione. Il ds dei bianconeri, Pierpaolo Marino, ha però ribadito ai microfoni di Sky Sport che non sarà una trattativa facile: "Rodrigo via per 30-35 milioni? Vi ringrazio, ma è un prezzo piuttosto tirato. Quella cifra per De Paul potevamo prenderla l’anno scorso ma così non è stato". I biancocelesti e gli altri club sono avvertiti. Ci vorranno molti soldi per portare via da Udine De Paul.