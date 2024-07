Calciomercato Lazio | Martial, un club di Serie A fa sul serio: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nella giornata di ieri vi abbiamo rivelato in esclusiva dell'interesse della Lazio per Anthony Martial, attaccante ex Manchester United svincolatosi lo scorso 30 giugno. Talento puro, ma mai realmente esploso, o per lo meno ai livelli che tutti si aspettavano e speravano, il francese sogna ora un club che possa metterlo finalmente in condizione di fare quel passo avanti che fino a oggi non gli è mai riuscito. Una società in cui possa ottenere un ruolo di primo piano, diventandone il punto di riferimento. In questo senso, l'offerta della Lazio rispecchia a pieno le sue richieste, ma non è l'unica. Martial, infatti, è da tempo anche nel mirino del Como, squadra neopromossa che dopo aver acquistato Alberto Moreno, ha ottenuto anche il 'sì' di Raphael Varane per il trasferimento. Un progetto strepitoso, con Fabregas alla guida che sa come parlare e trattare con i campioni. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'ex centrocampista spagnolo avrebbe avviato i contatti anche con gli agenti di Depay e Martial, presentando loro l'occasione di diventare le star di una squadra in rapida ascesa e che, con un mercato così, il prossimo anno potrebbe davvero infastidire molte big.