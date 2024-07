Calciomercato Lazio | Greenwood, occhio al piano B: c'è Martial nel mirino!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - L'ultimatum è partito. Per l'affare Greenwood c'è tempo fino a lunedì, poi la Lazio lascerà la presa. Ha già avvisato le parti in causa. Si valutano i tanti piani B, nessuno dei quali però convince fino in fondo (da Stengs a Samardzic). E allora attenzione al colpo a sorpresa, quello che servirebbe a scaldare almeno in parte il cuore dei tifosi. La dirigenza sta valutando, ha individuato un profilo che potrebbe cambiare i giudizi avanzati sul mercato finora. Anthony Martial è entrato nel mirino del club biancoceleste: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, parte del suo entourage ha visitato Formello per iniziare ad allacciare i rapporti. Era stato accostato al Besiktas, che poi ha deciso di puntare su Immobile. Si è parlato di un interesse del Como, la Lazio ovviamente avrebbe un altro appeal sul classe 1995, fino a pochi anni fa nel giro della nazionale francese. Attualmente è svincolato dopo nove stagioni al Manchester United, con all'interno una parentesi in Liga al Siviglia. Si tratta di un piano B a Greenwood, ma il tempo scorre e le priorità potrebbero cambiare nel giro di poche ore.

Pubblicato il 13/07

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge