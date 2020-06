Calciomercato Lazio, Minotti su Kumbulla: "Difende e imposta, che personalità!"

CALCIOMERCATO LAZIO, MINOTTI SU KUMBULLA - Negli studi di Sky l'ex difensore Lorenzo Minotti, ora commentatore televisivo, si è espresso sull'obiettivo di mercato della Lazio, Marash Kumbulla, molto vicino a diventare un giocatore biancoceleste: "All’inizio non mi aveva colpito subito come per esempio Rrahmani, poi ha dimostrato di avere struttura, che sa difendere e impostare con personalità, di partecipare al gioco. E poi è un pericolo quando va a saltare in area avversaria. Non dimentichiamoci che lui è al primo anno di Serie A".

