Calciomercato Lazio, Novo: "Veiga perfetto per la Juve, lui spera..."

Renato Veiga, giocatore finito in orbita Lazio per il mercato, poi sfumato, e approdato alla Juve, è stato uno dei tanti temi di discussione insieme a uno dei più importanti volti tv e giornalisti sportivi portoghesi come David Novo. Queste le sue parole a TMW: "Quando cambi squadra, da una big a un'altra, è importante. Credo che la Juventus sia perfetta per Renato se dovesse trovare più spazio rispetto al Chelsea. Non credo stesse avanti una stagione difficile, ha giocato 18 partite, 12 da titolare, ma vuole giocare di più. L'ha detto anche Maresca, Renato spera di giocare di più e lui non avrebbe potuto darglielo al Chelsea. La Juventus è un'ottima squadra, in una grande lega".