Calciomercato Lazio, Pedullà: “Ecco la richiesta per Milinkovic”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato non è ancora iniziato, ma i rumors e le voci dopo la fine del calcio giocato sono già iniziati. In casa Lazio, il nome di Sergej Milinkovic Savic è il più caldo. Il serbo piace a tante big, ma la Lazio non intende fare sconti per il suo pezzo più pregiato. Come sottolinea Alfredo Pedullà, il manager del giocatore Kezman ha avuto un contatto con la Lazio. L’agente del serbo (scadenza contratto 2024) ha preannunciato il gradimento di un paio di club, tutte le strade portano a Manchester United e Paris Saint-Germain. Lotito ha ascoltato ma è stato categorico: Sergej non parte se no davanti a un'offerta monstre. Sintetizzando , il centrocampista, reduce da una grande stagione, non si muove per una cifra inferiore ai 100 milioni. Comprensiva di bonus, ma sempre 100 milioni è la richiesta.