Calciomercato Lazio, Pedullà: "Milinkovic - Juventus, ecco come stanno le cose"

Milinkovic-Savic è sempre al centro del mercato e da qualche mese le voci di un interesse della Juventus sono sempe più insistenti anche se il patron Lotito è stato chiaro: non si scende sotto i 100 milioni. La società biancoceleste lavora per il rinnovo e ha messo sul piatto 5 milioni a stagione. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato dell'argomento a Sportitalia: "Non è un discorso per gennaio ma c’è una base di accordo tra Milinkovic e la Juventus: 6 milioni più bonus. Ci sono stati due - tre incontri tra Kezman, Miiinkovic e Lotito, il presidente ha proposto l’inserimento di una clausola da 80-100 milioni, rifiutata. La controproposta è una clausola da 40-50 milioni, Lotito è sceso a 70 ma con una clausola alta non rinnova”.