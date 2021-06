Calciomercato Lazio, Pedullà: "Questa settimana sarà molto indicativa per Sarri"

Maurizio Sarri potrebbe essere il nuovo allenatore della Lazio. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata consistente nella trattativa tra il tecnico toscano e la società biancoceleste. Alfredo Pedullà, esperto di mercato che sta seguendo la questione, è intervenuto a Radiosei per dare ulteriori aggiornamenti: "Il prossimo anno in Serie A sarà interessante, paradossalmente saranno più belle le conferenze del sabato che le partite della domenica. Se non chiudi questa situazione non può partite il mercato, è una fase di attesa. Sarri non è una suggestione, è una pista concreta. Si può partire con un ciclo rivoluzionario dopo quello chiuso male con Inzaghi. Sarri per distacco è in cima alla lista dei pretendenti soprattutto per i rendimenti sul campo, lui è un vincente. Entro 48 ore sapremo se la Juventus gli rinnoverà il contratto o meno. Se sarà libero lui darà disponibilità alla Lazio e le cose potranno andare fino in fondo. Lotito ha preso in mano la situazione. Venerdì è nato tutto, si parlava di suggestione poi è diventata una strada da percorrere. Da lì in poi il casting è finito. Non prevedo incontri tra oggi e domani. Da mercoledì/giovedì si entrerà nel vivo della trattativa. Per me Sarri è un rigore a porta vuota. Spero non diventi un rimpianto, vanno seguiti gli sviluppi giorno per giorno. Posso garantire che gli sono arrivate offerte da club esteri, ma lui vorrebbe la Lazio perché l'organico gli piace molto. Se lui non fosse convinto i contatti non sarebbero partiti. Questa settimana sarà molto indicativa".

CLIMA CALDO - "La piazza si è infiammata ed è una cosa bella. Non parliamo di un allenatore in declino. Doveva andare alla Roma, ma è stato usato. Volevo ringraziare tutti i tifosi della Lazio che mi hanno scritto su Twitter. Sono abbastanza abituato a questa pressione euforica. Vivo a Roma da oltre 30 anni e non ho mai visto una fibrillazione tale. Ieri mi sembrava Carnevale. Sono anni che faccio questo lavoro e ho visto trattative sfumare all'ultimo, ma ora, se dovessi parlare di percentuali, andrei oltre il 50%".

MERCATO - "Lotito è ambizioso, con uno sforzo economico si può chiudere. Si può uscire dal 3-5-2 passando al 4-3-3 e sul mercato servirebbe poco. Luis Alberto può essere il nuovo Jorginho e fare il metronomo in mezzo al campo. La squadra è trasformabile. Sarri ha sempre dichiarato che la Lazio sia una squadra forte. Dobbiamo stare con le antenne dritte. In questo momento qualsiasi altro allenatore è uscito dal casting. Lotito ha sempre avuto delle intuizioni, nonostante i difetti che può avere. La squadra è da ritoccare bene, il più corteggiato in uscita è Correa. Sul resto ho pochi dubbi. La rosa va approfondita, ma con qualche ritocco si può fare bene. Il tecnico toscano inoltre è uno che non chiede molto sul mercato, sotto questo punto di vista ci può essere feeling con il presidente. Ricordo quando gli chiesero se volesse un top player per il Napoli e lui si inalberò molto".