Calciomercato Lazio, possibile pista estera per Akpa Akpro: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in trattativa con Vecino e nel corso dei prossimi giorni spera di riuscire a chiudere per portarlo a Roma. Il centrocampista, svincolatosi dall'Inter, sarebbe il settimo acquisto della Lazio e andrebbe a occupare il posto di Akpa Akpro. L'ivoriano è fuori dal progetto, Sarri lo ha valutato anche in questo ritiro, ma è ormai chiaro che non rientra nei suoi piani. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società sta cercando di piazzarlo e in queste ore avrebbe avuto dei contatti con un club estero. Il d.s. Tare sarebbe disposto ad accettare anche un prestito, questa formula potrebbe, infatti, rappresentare una soluzione per alleggerire il suo stipendio da 900.000 euro, liberando così il posto per l'arrivo di Vecino. Oltre alle piste estere, Akpa Akpro avrebbe interesse anche in Italia, in particolar modo dalla Sampdoria e dalla Cremonese.