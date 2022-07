Calciomercato Lazio, problemi Muriqi-Bruges: c'è un precedente...

Muriqi al Bruges richia di saltare per problemi nei test medici? Questo giunge dal Belgio,ma smentiscono dal Kosovo. In casa belga emerge un precedente...

Il trasferimento di Vedat Muriqi al Bruges sembrerebbe a rischio. L'attaccante kosovaro, infatti, non avrebbe superato i test medici e il club belga sembrerebbe aver contattato la Lazio per rielaborare la formula della trattativa. Nonostante sia arrivata la smentita dal Kosovo, bisogna sottolineare che in casa neroazzurra, non sono nuovi a queste situazioni. Circa due settimane fa, infatti, il Bruges stava per accogliere alla sua corte Andy Carroll, attaccante svincolatosi dal West Bromwich, ma la trattativa sarebbe saltata proprio per il mancato superamento dei test medici da parte del giocatore inglese. Nel corso della sua carriera, in effetti, Carroll è stato spesso vittima di infortuni che lo hanno condizionato, ma l'eventuale ripetersi dei suoi stessi problemi anche nella trattativa per Vedat Muriqi, se confermato, creerebbe un caso a dir poco curioso.