Calciomercato Lazio, problemi per il dopo Milinkovic: mega offerta per Ounahi

A Formello si pensa all'ipotetico post Sergej Milinkovic-Savic e per questo lo sguardo è rivolto al futuro. Come già riportato in precedenza dalla nostra redazione, la Lazio è interessata a Azzedine Ounahi che milita nell'Angers e che in questi giorni sta meravigliando tutti col suo Marocco ai Mondiali in Qatar. La società biancoceleste lo seguirebbe da diverso tempo ma non ci sono stati contatti né con l'entourage del centrocampista e né con il club. L'Angers lo valuta tra i 15-20 milioni di euro e su di lui oltre al Milan e l'Atletico Madrid c'è anche un club della Premier League. Come riporta RMC Sport, il Leicester avrebbe già offerto circa 45 milioni di euro per averlo subito a disposizione. La Lazio è avvertita ma chissà quale saranno le intenzioni del giocatore...