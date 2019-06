Calciomercato Lazio, proposto Mario Rui del Napoli: i dettagli

Aria di calciomercato, Lazio in cerca di valide pedine da inserire nello scacchiere. Sulle fasce c'è bisogno di polmoni d'acciaio, per questo la società si sta muovendo per trovare giocatori in grado di dare alternative a mister Inzaghi, fresco di rinnovo. Si punta un esterno sinistro che possa far rifiatare Lulic quando necessario. Mario Rui è pronto a lasciare il Napoli e proprio per questo motivo il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, avrebbe sondato il terreno in quel di Formello. I segnali raccolti sembrano essere positivi, il portoghese potrebbe essere un elemento valido per le necessità del club capitolino. Ovviamente molto dipenderà dal capitolo cessioni: ci sono Lukaku e Durmisi, uno dei due dovrebbe partire per fare spazio a Mario Rui. La valutazione del classe '91 si aggira intorno ai 10 milioni di euro, potrebbe accendersi la corsa per accaparrarselo: ci sono anche Milan, Torino e Roma.

