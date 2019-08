Calciomercato Lazio: Psg tra Neymar e gli esuberi, mentre Milinkovic...

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano poco più di 48 ore alla chiusura del mercato in Inghilterra e i top club sono al lavoro per completare le ultime operazioni di mercato. Il Manchester United e il Tottenham cercano rinforzi a centrocampo e avevano effettuato più di qualche sondaggio per Sergej Milinkovic Savic. La situazione al momento è però bloccata e, visto il poco tempo a disposizione e le cifre importanti richieste, è difficile che qualcosa possa cambiare fino a giovedì pomeriggio. In quel caso il serbo andrebbe verso la conferma a meno di un ritorno di fiamma di Real Madrid e Psg. I francesi, però, hanno ben altre priorità al momento. Leonardo, dirigente dei transalpini e grande estimatore del numero 21 biancoceleste, deve sfoltire una rosa extralarge. I primi candidati a lasciare Parigi sono Jesé, Choupo-Mouting e il giovane difensore Nsoki. Curiosamente tutti e tre nel recente passato sono stati accostati alla Lazio, ma al momento non sono tra i calciatori seguiti a Formello. Secondo quanto riportato da Paris United, non sarebbero arrivate offerte reali per i tre che quibdi dovranno ancora aspettare per lasciare la Francia rallentando il mercato del club del Qatar Sports Investments. C'è poi il caso Neymar che vorrebbe tornare al Barcellona. I catalani, però, dopo l'arrivo di Griezmann non vorrebbero effettuare un altro acquisto a tre zeri nonostante la voglia del brasiliano di tornare in Catalogna e il pressing di parte dello spogliatoio, con Messi in prima linea. Manca ancora tanto al 2 settembre e tutto può ancora accadere. I francesi, prima di un eventuale assalto a Milinkovic, devono risolvere queste quattro priorità.

