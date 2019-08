Calciomercato Lazio, lo United sfida il Real e si lancia su Eriksen. E Milinkovic...

CALCIOMERCATO LAZIO - Battute finale di calciomercato per la Premier League con la sessione estiva che chiude i battenti giovedì pomeriggio. Sono ore caldissime per tutte le big con il Manchester United che ha annunciato l'arrivo di Harry Maguire dal Leicester per 86,5 milioni di euro, cifra record per un difensore. I Red Devils, però, sono alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo a prescindere dalla partenza di Paul Pogba, che potrebbe avvenire anche dopo l'8 agosto. Gli inglesi, dopo le difficoltà per arrivare a Bruno Fernandes, hanno lanciato l'assalto a Christian Eiksen. Il danese è in uscita dal Tottenham, complice la scadenza del contratto nel 2020, e su di lui sembrava esserci in vantaggio il Real Madrid. I britannici hanno lanciato l'assalto provando a battere la concorrenza spagnola. Secondo la stampa inglese, lo United è pronto a offrire un ingaggio da 15 milioni a stagione per cinque anni. L'affare è lontano dalla chiusura perchè manca l'accordo tra i due club. Gli Spurs chiedono, infatti, 60 milioni di euro per privarsi del loro talento e per evitare di rinforzare una diretta concorrente. Si cercherà la fumata bianca nelle ultime ore del calciomercato con il Real Madrid, che sembrava in vantaggio per lo scandinavo, che è pronto a rilanciare. E Milinkovic? Il serbo rimane in attesa di novità ma al momento la situazione appare bloccata. Dopo i sondaggi di Manchester United e Tottenham, la situazione si sarebbe raffreddata. Il centrocampista aspetta e lavora sodo a Marienfeld. L'ipotesi di vederlo il prossimo anno in Premier si fa, con il passare delle ore, sempre più remota.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL DOMINO DEI CENTROCAMPISTI ESCLUDE MILINKOVIC

CALCIOMERCATO LAZIO, IL MEGLIO DELLA GIORNATA

TORNA ALLA HOMEPAGE