Calciomercato Lazio, quanti rientri alla base: tutti i giocatori che tornano dai prestiti

La stagione 2020/21 è giunta al termine. Dopo l'Europeo, tutti saranno concentrati sul calciomercato e sulla prossima stagione. In casa Lazio, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore e se la squadra verrà rivoluzionata, bisognerà fare i conti con tutti i giocatori che rientreranno dai vari prestiti e che, con molta probabilità, cercheranno una nuova sistemazione per il prossimo anno. Chi si è giocato le proprie carte altrove tornerà, dopo il 30 giugno, dalle parti di Formello per fare chiarezza sul proprio futuro.

L'ELENCO DI TUTTI I GIOCATORI CHE TORNANO ALLA LAZIO DAL PRESTITO

Vavro (Huesca)

Jony (Osasuna)

Lukaku (Anversa)

Kiyine, André Anderson, Dziczek, Casasola, Durmisi, Gondo, Lombardi, Cicerelli, Adamonis (Salernitana)

Palombi (Pisa)

Adekanye (ADO Den Haag)

Baxevanos (ACSM Politehnica Iasi)

Rossi, Falbo (Viterbese)

Kalaj (Grosseto)

Jorge Silva (Boavista)

Morrone (Foggia)