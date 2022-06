Calciomercato Lazio, Schira: "Chieste informazioni per Djuricic"

La Lazio guarda anche al mercato degli svincolati e, dopo Alessio Romagnoli, avrebbe messo nel mirino anche Filip Djuricic in uscita dal Sassuolo...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato degli svincolati rappresenta sempre un'occasione per i club che vogliono assicurarsi calciatori funzionali a prezzi contenuti. La Lazio, vista la rivoluzione in atto, potrebbe attingere alla lista dei giocatori senza contratto per rafforzare la rosa e per non prosciugare le proprie risorse economiche. Oltre al nome di Alessio Romagnoli, destinato a lasciare il Milan a 0 e al quale la Lazio è interessata, anche quello Filip Djuricic sembrerebbe essere un nome seguito dai biancocelesti. Il trequartista serbo lascerà il Sassuolo dopo un anno difficile anche a causa di una serie di infortuni e secondo quanto riporta Nicolò Schira, la Lazio e il Torino sarebbero interessate al casse 1992.

Tramite il proprio profilo Twitter il giornalista ha scritto: "Si accende il mercato intorno al parametro zero Filip Djuricic: Torino e Lazio hanno già chiesto informazioni per il trequartista serbo". Si tratta di un profilo che in questi anni ha spesso stupito, ma che viene da problemi fisici non indifferenti: in questa stagione, infatti, sono solo 12 le presenze all'attivo e 2 i gol realizzati. Al momento, comunque, non sembrerebbe esserci nulla di concreto, ma il mercato è imprevedibile e sempre in grado di stupire, per questo Djuricic si aggiunge alla lista dei giocatori da seguire con attenzione in ottica Lazio.