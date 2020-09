Calciomercato Lazio, Sky Sport: "L'Inter si è tirata indietro per Kumbulla"

Il calciomercato inizia ufficialmente oggi, con la Lazio impegnata nella chiusura della trattativa per Vedat Muriqi. Il calciomercato biancoceleste prevede anche l'entrata di un difensore, con Marash Kumbulla dell'Hellas Verona che è stato per diverso tempo l'obiettivo numero uno. Nei giorni scorsi il ds Igli Tare ha fatto sapere di aver abbandonato la pista, con l'Inter che sembrava a un passo dall'acquisto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in seguito alla conferma di Conte, il club nerazzurro ha cambiato la propria strategia sul mercato: "L'Inter ha avvisato l'Hellas Verona di essersi tirata indietro nella trattativa per Kumbulla". Il ritiro dei meneghini cambia radicalmente la situazione di Kumbulla e potrebbe ammorbidire le richieste del presidente Setti.

