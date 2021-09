Calciomercato Lazio, Tare: “Kostic? Non ha più senso parlarne”

Sembra non voler finire la telenovela legata a Filip Kostic. La Lazio ha provato a prendere il calciatore fino all'ultimo giorno di mercato salvo poi virare su Mattia Zaccagni arrivato proprio ieri. Nel day after sono stati svelati alcuni retroscena della trattativa in base ai quali l'Eintracht stesso avrebbe mandato la mail sbagliata alla Lazio in modo che l'offerta non arrivasse mai al calciatore. La società tedesca smentisce categoricamente questa versione e accusa la Lazio di aver sbagliato a scrivere l'indirizzo mail. I due siti tedeschi SPOX e Goal hanno raggiunto telefonicamente Igli Tare che ha così risposto: "Non voglio dire nulla al riguardo. Non ha più senso parlarne. Avremmo voluto ingaggiare Filip Kostic. Ma ormai è storia. Auguriamo tutto al giocatore e all'Eintracht Francoforte il meglio."

