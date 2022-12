Calciomercato Lazio, una squadra di Serie A fa sul serio per Caputo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' un nome che viene accostato alla Lazio in sede di mercato da qualche tempo quello di Francesco Caputo. L'attaccante a gennaio sembra destinato a separarsi dalla Sampdoria e Sarri sarebbe disposto ad accoglierlo nel ruolo di vice Immobile, almeno fino a giugno. A tentare lo sgarro al suo ex allenatore, però, potrebbe esserci l'Empoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, il presidente Corsi, infatti, sarebbe pronto ad andare oltre il semplice interessamento e a muoversi concretamente per il bomber blucerchiato. A conferma di questo potrebbe essere l'intenzione, come scrive Il Tirreno, di liberarsi di uno tra Destro e Lammers, pur di far spazio allo stesso Caputo.