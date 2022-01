Calciomercato, Luis Nani può tornare in Serie A: ecco dove

Ha già calcato il palco della Serie A con la maglia della Lazio e adesso Luis Nani potrebbe tornare nel massimo campionato italiano. Come riportato da Gianluca Di Marzio il portoghese sarebbe vicino al Venezia, la società è infatti in contatto con l'entourage del calciatore per trovare l'intesa. Nani dal 2019 ha indossato la maglia dell'Orlando City in MLS e proprio lì i lagunari lo avrebbero notato. Il classe 1986 era stato proposto anche a Bologna e Genoa.

