Calciomercato Milan, occhi su Pavlovic e Samardzic: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da Pavlovic a Samardzic, senza dimenticare Ibrahimovic Maximilian fresco di contratto fino al 2027. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan ha l’accordo con il difensore Strahinja Pavlovic e ora cerca lo sconto dal Salisburgo che chiede 30 milioni di euro. I rossoneri contano di chiudere tra i 20 e 22 milioni di euro.

Per il jolly dell’Udinese Lazar Samardzic che un anno fa fu a un passo dall'Inter, e che in questo mercato è stato accostato anche alla Lazio, è pronta un’offerta da 15 milioni e un incontro con il papà-agente, atteso a Casa Milan per parlare del possibile trasferimento alla corte di Paulo Fonseca. Samardzic non sarebbe alternativo a Fofana con il quale il Milan ha un accordo da tempo. Il francese ha scelto la proposta rossonera in mezzo a molte altre ma è il Monaco a fare resistenza e, al momento, a rallentare l’affare.