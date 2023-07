Calciomercato | Mitrovic vuole raggiungere Milinkovic, ma il Fulham si oppone: le novità

L'Al - Hilal è scatenata sul mercato. Dopo aver preso Ruben Neves, Koulibaly e Milinkovic Savic il club saudita cerca un attaccante importante. Dopo il rifiuto di Lukaku, le attenzioni si sono concentrate su Mitrovic. Il serbo ha accettato la proposta proveniente dall'Arabia, ma il trasferimento ha incontrato parecchie difficoltà. Il Fulham, infatti, si è opposto al trasferimento rifiutando 34 milioni di sterline (circa 39 milioni di euro). Gli inglesi avrebbero chiesto addirittura 52 milioni di sterline, poco più di 60 milioni di euro.

Calciomercato, Mitrovic punta i piedi

La punta non ha preso bene la decisione del club e, secondo Sky Sport Uk, ha minacciato di non indossare mai più la maglia del Fulham. Aleksandar Mitrović è molto tentato dall'offerta saudita che farebbe lievitare il suo stipendio da 7 a oltre 21,5 milioni a stagione. Il Mirror aggiunge che solo l'intervento del suo procuratore Zahavi ha convinto il giocatore a riunirsi al gruppo. Mitrovic partirà con gli inglesi per la tourneé negli Stati Uniti. Zahavi ha esortato Tony Khan, capo delle operazioni calcistiche del Fulham, ad abbassare la richiesta tra i 35 e i 45 milioni di sterline per porre fine alla situazione di stallo e chiudere l'operazione che al momento è bloccato.