Calciomercato, panchina Milan: sfuma Jardim. Petrov lo conferma alla festa per gli abbonati

La girandola delle panchine in Serie A rischia di vedere un protagonista in meno provenire dall'estero. Si era infatti parlato qualche giorno fa per la panchina del Milan, sempre legata anche all'ipotesi Simone Inzaghi dalla Lazio, di Leonardo Jardim. L'allenatore del Monaco però, secondo quanto riportato dai media francesi nel tardo pomeriggio, sarebbe mai come ora lontanissimo dai rossoneri. Il vicepresidente del Monaco, Oleg Petrov, avrebbe infatti annunciato la conferma dell'allenatore portoghese durante la festa di fine anno per gli abbonati. Un candidato in meno che restinge la cerchia dei candidati.

