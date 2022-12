Calciomercato Roma, altra follia di Tuttosport: "Mourinho vuole un top del Barça"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nonostante i rigidi paletti del Fair Play Finanziario, non si arrestano le folli voci di mercato intorno alla Roma. Tiago Pinto è stato chiaro, Mourinho dovrà accontentarsi. Eppure i quotidiani continuano a sparare nomi assurdi. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Memphis Depay, centravanti dell'Olanda. Stando a quanto riportato dal giornale torinese, il calciatore sarebbe in uscita dal Barcellona e potrebbe essere preso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Peccato che il suo stipendio in Catalogna si aggiri intorno ai 7 milioni a stagione.