Calciomercato, scambio Rovella - Portanova tra Genoa e Juventus. E la Lazio incassa: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Grandi manovre tra Genoa e Juventus che sono al lavoro per il passaggio in bianconero di Nicolò Ravella. Il centrocampista, titolare domenica contro la Lazio, sta trattando il suo rinnovo con i rossoblù. Una volta che l'accordo sarà formalizzato, le due società chiuderanno l'operazione che dovrebbe chiudersi a titolo definitivo per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Il calciatore dovrebbe rimanere in prestito ai Grifoni, ma non è chiaro se solo per sei o per diciotto mesi. Come sottolinea Tuttomercatoweb, nella stesso affare dovrebbe rientrare anche Manolo Portanova che dovrebbe trasferirsi al Genoa per 7 milioni di euro. La Lazio è spettatrice molto interessata perché parte della cifra incassata dai campioni d'Italia finirà nelle casse dei capitolini. Il trequartista, infatti, è cresciuto nel settore giovanile delle aquile ed è passato alla Juventus nel 2017. A Formello dovrebbero arrivare 700 mila euro pari al 10% della cessione, percentuale concordata tra le società al momento dell'arrivo alla Continassa di Portanova.

Pubblicato il 05/01 alle 01:45