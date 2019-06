Calciomercato, tre club di Serie A pensano a Buffon. E c'è il Barcellona...

Una suggestione che ha scaldato il cuore dei tifosi della Lazio. L'addio di Gigi Buffon al PSG ha scatenato le voci sul suo futuro. Nelle ultime ore si è parlato dell'interessamento di tre club di Serie A: Atalanta, che gli offrirebbe la possibilità di giocare in Champions, Parma - dove ha esordito - e Genoa. E poi ci sono le piste estere. Dal Brasile (Fluminense) alla Turchia (Fenerbahce), passando per la Cina. Senza tralasciare l'ipotesi Spagna, addirittura al Barcellona. I blaugrana, infatti, starebbero pensando al portiere italiano in qualità di vice ter Stegen.

