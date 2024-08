Calciomercato | Vitor Roque, si inserisce anche il Betis Siviglia: i dettagli

Manca poco alla fine della finestra estiva di mercato e il Barcellona, così come altri club, sta cercando di accelerare i movimenti in uscita per registrare i nuovi acquisti. In tal senso, hanno già le valigie pronte Ilkay Gündogan e Vitor Roque. Quest’ultimo, accostato durante l’estate anche alla Lazio, non è riuscito a conquistare un posto nel cuore di Hansi Flick e è stato escluso anche dalla lista per il campionato. Il suo addio porterebbe ai blaugrana risorse vitali, l’idea è quella di recuperare l’investimento fatto a gennaio quando il club spese 30 milioni di euro più i bonus per acquistarlo dall’Athletico-PR.

Su di lui, oltre allo Sporting Lisbona, ora c’è anche il Betis Siviglia. Gli emissari della società andalusa si sono incontrati ieri con gli agenti del diciannovenne e in mattinata con Deco per cercare di raggiungere un accordo. L’attaccante, riporta Marca, preferirebbe restare in Spagna.

