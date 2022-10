Calori: “Immobile è l'uomo Lazio. Milinkovic straordinario". E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in esclusiva ai microfoni della nostra trasmissione “Avanti Lazio famose tre gol”, Alessandro Calori ha commentato alcuni temi caldi in casa Lazio. Dalla partita di ieri contro l’Udinese, all’importanza di Immobile passando anche per il mercato. Queste le sue dichiarazioni: “Udinese e Lazio sono tra le squadre più in forma di questo campionato. L’Udinese è una squadra che sta prendendo consapevolezza, è fisica in tanti giocatori e ne ha anche qualcuno di qualità tipo Deulofeu. La Lazio è una squadra che sta crescendo in maniera esponenziale in quello che vuole raggiungere il suo allenatore. Ha trovato una solidità difensiva importante, peccato l’infortunio di Ciro. È l’uomo Lazio, che ha fatto sempre più gol e sta facendo cose straordinarie da anni"

MILINKOVIC E ANDERSON - “Credo che un allenatore come Sarri le idee le ha già chiare. Sa su chi puntare. Milinkovic ormai ha delle qualità così importanti da centrocampista, ma non ha le caratteristiche per fare il centravanti. Credo che tra Pedro e Felipe Anderson riesca a trovare la soluzione. Milinkovic lo lascerei dov’è. Il mister se lo metterà li è perché vorrà usare la sua fisicità per fare da sponda, ha una padronanza straordinaria quando si accentra in area di rigore”

IMMOBILE - “Sicuramente è tanta roba per la Lazio, è l’uomo di riferimento il leader. Un ragazzo straordinario come persona oltre che come giocatore, sta interpretando la lazialità in modo straordinario. I numeri parlano per lui. La sua assenza sarà importante, ma mister Sarri troverà un’alternativa. Sono paragoni ingiusti dire che ritrova Immobile in giocatori di questa squadra, lui è unico”

VICE IMMOBILE - “Success? È un giocatore che spesso gioca titolare al posto dibatto, ha fisicità e qualità tecniche importanti. È una prima punta, ma non ha le stesse caratteristiche di Immobile che nel suo genere è unico. Attacca spesso la profondità e non fa respirare i difensori, da solo regge la fase offensiva e credo che in Europa uno così non ci sia. Ha delle doti importanti ma è chiaro che non è Immobile”

LUKA ROMERO - “È un ragazzo che ha caratteristiche tecniche importanti, si applica tanto. Dargli questo ruolo potrebbe essere una sorpresa, credo che Sarri starà valutando tutte le opzioni per renderlo un attaccante più forte. Forse non come punta centrale, ci vorrebbe del tempo per inserirlo e credo che attuerà una soluzione più pronta. Lui ha tantissime qualità e entusiasmo, ma metterlo davanti subito non so se il mister ci stia pensando. Credo che sia un po’ acerbo. Deve trovare ancora la sua dimensione, ci vuole conoscenza per fare il centravanti in Serie A”

ZAZA - “Andare sugli svincolati credo debba essere proprio una necessità estrema. Prendere ragazzi che non hanno fatto un minuto finora ci vuole del tempo, dopo vai a sforzare un giocatore rischiando che si faccia anche male. O c’è una necessità estrema perché a volte bisogna fare con quello che si ha in casa, perché mettere in piedi uno che non gioca da tanto tempo non è facile”

UDINESE - “Ha un’idea di gioco e una mentalità che ha acquisito e che gli ha dato Sottil. Ha qualità a livello organico perché chi subentra non fa perdere qualità alla squadra, ha giovani. La differenza tra giocare nell’Udinese e nella Lazio è che a Udine ti aspettano, c’è questa abitudine e adesso sono arrivati a un punto che hanno ricostruito questa mentalità che c’era negli anni in cui c’ero anche io. Ci crede, è cresciuta nei singoli è allenata bene è aggressiva e due tre giocatori di qualità che permettono alla squadra di fare un salto. Quest’anno possono fare qualcosa di bello”

PRIMAVERA - “Per quanto riguarda me io sono arrivato in un momento particolare anche per me. Ho fatto una bella esperienza e ho cercato di far crescere i ragazzi, non mi ha pesato di non aver vinto. La mia idea era quella di farli crescere, ci sono alcuni che possono ambire a fare questo mestiere. Per tirare fuori qualcosa gli devi insegnare cosa vuol dire questo mestiere e prepararli. Sono stato un anno e ora aspetto di rientrare tra i grandi con la prima squadra, ci sono tutte le cose per fare bene li. Hai i campi e un centro sportivo per bene. Però per vincere bisogna fare di più"

DIFESA - “La crescita di Patric, credo sia cresciuto in maniera esagerata. Romagnoli sente questa maglia. Stanno crescendo perché il mister ci lavora ed è un perfezionista e sta cercando di dargli una mentalità e un atteggiamento diverso. Il lavoro che sta facendo Sarri è quello di dare un’identità precisa alle fasi per stare corti e compatti, quando trovi sincronismo e capacità di non abbassare la guardia è più facile che non prendi gol. È vero che sono arrivati giocatori nuovi ma stanno crescendo un po’ tutti, guarda Lazzari”

MERCATO - "Attaccante o terzino? Io credo che l’allenatore sappia cosa deve fare e lo richiederà a chi di dovere. Magari una punta come alternativa penso che sia quello che potrebbe volere"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE