Caos Napoli, è ammutinamento: solo Ancelotti in ritiro, giocatori a casa

Caos totale nel Napoli. Il pareggio in Champions League per 1-1 contro il Salisburgo non ha attenuato il nervosismo, anzi ha fatto deflagrare la situazione. Ancelotti non si è presentato davanti alle tv, lasciando immediatamente il San Paolo. Stessa cosa per il presidente De Laurentiis, che ha soltanto dedicato una manciata di minuti per complimentarsi con il goleador Lozano. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport il pullman degli azzurri è rientrato a Catel Volturno dopo la partita senza i giocatori, convinti che il ritiro fosse finito. Alla notizia della prosecuzione la squadra ha optato per l'ammutinamento, tornando a casa propria senza autorizzazione. Ancelotti e lo staff invece hanno continuato regolarmente il ritiro.

LAZIO, UFFICIALE LA DATA E L'ORARIO DELLA SUPERCOPPA

LAZIO, NESSUNO COME CORREA E IMMOBILE IN EUROPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE