Caos scommesse, Corona parla anche di Totti: "Sono stai trovati bonifici..."

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ospite di Avanti Popolo, in onda su Rai3, Fabrizio Corona ha parlato della vicenda calcioscommesse, aprendo, nel corso delle sue dichiarazioni, anche una parentesi su Francesco Totti:

"Il metodo che usano è quello di dare i soldi a un amico e far scommettere lui. In questo modo risulta che a scommettere è lui, ma i soldi sono i miei. Ora io non voglio tirarlo in mezzo, perché è già stato dimenticato, ma la roba di Totti è di un anno fa. Sono stati trovati bonifici nel conto corrente di un amico, ricco e che non aveva bisogno, per svaritati milioni di euro che scommetteva. L'inchiesta è finita lì. Questa cosa è agli atti. Il ragazzo ha giustificato dicendo che aveva dei problemi ed erano amici da tempo, così lo ha aiutato. In quel caso la Procura non è voluta andare avanti".