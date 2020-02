Caravello: "Febbraio mese decisivo per la Lazio. Sul futuro di Inzaghi..."

Il calciomercato di gennaio è alle spalle e ieri è ripresa la lotta per la testa della classifica. Lazio, Inter e Juventus hanno vinto contro i rispettivi avversari e ora mercoledì i biancocelesti recupereranno la partita contro il Verona rimandata per la concomitanza con la finale di Supercoppa Italiana. A Tuttomercatoweb.com ha parlato Danilo Caravello: "L’Inter ha fatto di tutto per colmare il gap mettendo dentro giocatori forti per l’immediato. Questo mese sarà decisivo anche per capire se ci sarà il terzo incomodo della Lazio". Sul futuro di mister Simone Inzaghi: "A Roma sta bene ed è stimato. Ma tutto può avere un inizio e una fine. Dipenderà dalle richieste di mercato che avrà. Vedo un ciclo che non è ancora finito, ma dipenderà da tante cose. E dai risultati della Lazio".

