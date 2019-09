Carboni: “Lazio più squadra della Roma, lotterà per la Champions League”

L'ex difensore di Roma e Valencia, Amedeo Carboni, è intervenuto ai microfoni dell'Adnkronos per parlare di Serie A e non solo. Tra i suoi giudizi sulle prime due giornate di campionato, non poteva mancare anche uno sul derby e la Lazio, rivale cittadina della sua ex squadra. Ecco cosa ha detto: “Ho guardato il derby. La Roma non ha giocato male, ma la Lazio mi è sembrata più squadra. Giocano insieme da tanti anni e si vede. Credo che lotteranno entrambe per la qualificazione in Champions League, non per lo scudetto”.

