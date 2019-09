Morabito (ag. Fifa): "Duncan poteva andare alla Lazio, ma il Liverpool..."

Sul fotofinish del calciomercato la Fiorentina ha registrato un ultimo colpo in attacco: si tratta di Bobby Duncan, punta inglese classe 2001 strappata al Liverpool per circa 2 milioni di euro. La scelta del giovane attaccante ha attirato le critiche di tifosi e addetti ai lavori britannici, che gli hanno contestato la troppa fretta di cambiare aria e lasciare l'Inghilterra. Duncan, infatti, dopo aver segnato 25 gol con la maglia Under18 dei Reds ha chiesto a gran voce di essere integrato alla prima squadra. Richiesta che il Liverpool ha declinato, optando per il suo inserimento in lista prestiti. E minando definitivamente i rapporti con Bobby e il suo entourage, che ha dunque spinto per la cessione a titolo definitivo. Ora ecco il retroscena: tra le squadre interessate a lui c'erano anche Manchester United e Lazio. A confessarlo è Vincenzo Morabito, agente Fifa che ha fatto da intermediario tra i club italiani e il Liverpool per il suo trasferimento. Ecco le sue parole riportate dal Daily Mail: “Duncan non ha scelto il Manchester United per non tradire i club dove è cresciuto, Manchester City e Liverpool (rivali storiche dei Red Devils ndr). Tutto è cominciato ad aprile, quando Saif Rubie (l'agente di Duncan ndr) mi ha contattato per trovare una nuova sistemazione al ragazzo. Sarebbe potuto andare alla Lazio, ma i pessimi rapporti tra i biancocelesti e il Liverpool hanno frenato tutto. Simone Inzaghi lo avrebbe fatto crescere e migliorare molto, cosa che spero riesca a fare anche Montella. Abbiamo scelto la Fiorentina per l'ottimo settore giovanile e per l'ambiente, che gli permetterà di integrarsi senza troppe pressioni. Potrebbe ripercorrere le orme di Pogba e sfondare in Italia dopo aver lasciato l'Inghilterra. La Fiorentina ha fatto un affare, mentre il Liverpool ha perso uno dei migliori 5 talenti inglesi della storia recente della Premier League”.

ARMENIA-ITALIA, LA DIRETTA

LAZIO-ROMA, L'ANALISI DI FARRIS

TORNA ALLA HOMEPAGE