Carboni: “Mendieta alla Lazio? Non si impose perché in Italia c’è troppa pressione”

Ai microfoni del portale 90min, l'ex Valencia Amedeo Carboni ha parlato dell'esperienza di Mendieta alla Lazio, spiegando perché secondo lui il giocatore non è riuscito ad imporsi all'ombra del Colosseo: "La mia opinione è che per un calciatore spagnolo in Italia è molto complicato adattarsi mentalmente. È difficile sopportare la pressione dei media, che mai ho visto così forte in Spagna. La Spagna per gli italiani era un paradiso. Senza dubbio. Mi ci sono voluti due mesi per capirlo. Ero sempre in silenzio a pranzo prima della partita, sull'autobus. Non in Spagna. In Spagna c'era musica, battute, saltavi sull'autobus. Giocare contro il Madrid, contro l'Estremadura, contro l'Albacete era lo stesso. Un'atmosfera molto allegra, in stile sudamericano, molto brasiliana. In Italia, no. Per un calciatore spagnolo è molto complicato, è tutto molto chiuso. Si vive tutto troppo intensamente e i giocatori non possono mostrare le loro qualità. In Italia c'è paura del fallimento, in Spagna non l'ho mai sentito, questa la verità".