Carboni: "Sarri dovrà riscrivere la Lazio. Penso a Lazzari e al centrocampo..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Guido Carboni si è espresso sull'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L'allenatore ha spiegato: "Bella scommessa. Dovrà mettere mano a tante situazioni dal punto di vista tattico e dei movimenti senza palla, sarà come dover riscrivere un libro che hai letto, daccapo. I valori ci sono, ma penso ad esempio a Lazzari, prototipo per il 3-5-2 della Lazio: in una difesa a quattro, per esempio, perde un po' delle proprie qualità. Il centrocampo a tre, poi, è diverso da quello a cinque. Maurizio dovrà essere bravo, ha un attacco atomico in ogni caso".

