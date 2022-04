Caso Plusvalenze, processo in corso: le sanzioni richieste per Juve e Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

Si sta svolgendo nella Capitale il processo per il Caso Plusvalenze, i club coinvolti sono undici e tra questi cinque sono di Serie A: Napoli, Juventus, Sampdoria, Empoli e Genoa. Stando alle prime indiscrezioni, riportate da Gazzetta.it, la Procura Federale avrebbe avanzato le proprie richieste relativamente alle sanzioni. In attesa di conoscerle tutte, le prime ad essere note sono quelle riguardanti il club bianconero e la società partenopea. In merito al primo, sono state richieste: una multa di 800.000 euro oltre all’inibizione di 12 mesi per il presidente Andrea Agnelli, 16 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici, 8 mesi per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene e infine, 6 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini. Per quanto riguarda il secondo, queste sono le richieste: 329.000 euro di multa per la società con l’inibizione di 11 mesi e 5 giorni per il presidente Aurelio De Laurentiis, 6 mesi e 10 per moglie e figli e 9 mesi e 15 giorni per Andrea Chiavelli.

