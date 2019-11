Caso Stefano Cucchi, ancora veleno tra Salvini e la sorella: le dichiarazioni

Di ieri pomeriggio è la notizia della querela di Ilaria Cucchi nei confronti di Matteo Salvini per le parole pronunciate dopo la sentenza della settimana scorsa. Il leader della Lega ha replicato: “Dopo Carola Rackete, mi querela la signora Cucchi? Nessun problema, sono tranquillissimo. Dopo le minacce di morte dei Casamonica e i proiettili in busta, non è certo una querela a mettermi paura. Spero che il Parlamento approvi subito la legge ‘droga zero’ proposta dalla Lega per togliere per sempre ogni tipo di droga dalle strade delle nostre città”. Immediata la controreplica di Ilaria Cucchi: “Salvini mi paragona a Casamonica? Ai proiettili che gli hanno mandato? Insiste sul tema droga a commento della sentenza che condanna coloro che hanno pestato Stefano per omicidio preterintenzionale? Anch’io sono contraria alla droga, come alle truffe ai danni dello Stato, come alla corruzione, come ai rimborsi fasulli a spese dei cittadini normali come me che pagano le tasse e non hanno 80 anni per mettersi in pari".