Caso Suarez, il presidente della Juventus Agnelli ascoltato in Procura: il motivo

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato ascoltato come persona informata sui fatti dai magistrati che indagano sul caso Suarez. L'audizione, secondo quanto si apprende, è avvenuta nei giorni scorsi a Perugia. L'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, riguarda l'esame per la conoscenza della lingua italiana sostenuto dal calciatore all'Università per Stranieri di Perugia. L'accusa ritiene che si sia trattato di una prova "fittizia". Il dirigente dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, e l'avvocato Luigi Chiappero, legale dei bianconeri, sono indagati per avere reso false informazioni al pubblico ministero. L'avvocato Maria Turco, indicata dall'accusa come "legale incaricata dalla Juventus", è invece indagata per l'allestimento dell'esame di Suarez e accusata di concorso in falso ideologico. L'ipotesi degli inquirenti è che a Suarez siano stati rivelati in anticipo i contenuti della prova sostenuta il 17 settembre, che lo ha portato a ottenere la certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello B1. Attestato necessario nella procedura per ottenere la cittadinanza italiana da parte del calciatore, favorendone così il tesseramento come giocatore comunitario.

