Cassano ci va giù pesante su Juventus e Inter: "Hanno fatto due gare di m***a"

Ne ha per tutti, come sempre, Antonio Cassano che su Instagram si è scagliato contro Juventus e Inter: "L'Inter così come Juve, nell'ultimo weekend, hanno fatto delle gare di me**a. I bianconeri hanno però vinto non meritando, il Verona ha creato tre occasioni clamorose. L'Inter è un assoluto disastro. Sta facendo cose allucinante sebbene non meritasse di perdere viste le occasioni da gol create. Inzaghi deve essere mandato via. Deve essere salutato affinché il club faccia uno step ulteriore di crescita".